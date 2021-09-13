«Она потеряна в мире больших денег и огромной славы»: Кушанашвили высказался о Бузовой

К Ольге Бузовой относятся по-разному. Одни ее боготворят, другие — открыто выражают свою неприязнь. Тем не менее к своим 35 бывшая участница «Дома-2» смогла построить головокружительную карьеру в шоу-бизнесе и стать одной из самых востребованных артисток. Журналист Отар Кушанашвили относится к поющей ведущей с симпатией. Он считает, что Ольга зря обижается на разные мелочи.

«Ольга чувствует, что каждый жест социума, если он не связан с ее самыми преданными поклонниками, это акт недоверия к ней. Бузова — девочка, которую все время надо ласкать. Это комплекс, детство, клеймо «Дома-2». Она совершенно потеряна в мире больших денег и огромной славы», — сказал Кушанашвили в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Добавим, одним из последних громких скандалов с участием Бузовой стал тот, что разгорелся в студии «Матч-ТВ» в июне. Тогда поющая ведущая расплакалась в прямом эфире после слов Дмитрия Губерниева о том, что она пьет по утрам коньяк.

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