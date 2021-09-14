«Однозначно шикарный выбор!»: Рудковская заворожила публику благородным монокини с рюшами и летящим парео-халатом

Удивительно, но Яна Рудковская в этом году впервые побывала на море в Турции. Продюсер выбрала для отдыха люксовый бутик-отель в Кемере с отдельными виллами и персональными пляжами для ВИП-гостей. От курорта звезда в полном восторге!

Уже по традиции знаменитая блондинка прихватила с собой на побережье целую коллекцию пляжных нарядов — один другого прекраснее. Яна призналась, что испытывает слабость к леопардовому принту и облачилась в купальник с этим рисунком и легкий халатик длины макси.

Следующим по списку оказалось монокини в красных тонах с актуальной романтичной отделкой в виде рюши. Полупрозрачный халатик с окантовкой добавил образу очарования. Почитатели Рудковской, увидев фотографии в ее микроблоге наперебой стали расхваливать свою любимицу. А стилист Валентина Лаблюк заметила в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro, что эти восторги небезосновательны.

«На Яне Рудковской купальник бренда Natayakim благородного красного цвета. Однозначно шикарный выбор! Рюши на купальнике добавляют игривости. А в комплекте с пляжным халатом образ выглядит максимально гармонично и достойно», — заметила эксперт.

Справка Teleprogramma.pro

Валентина Лаблюк — стилист. Окончила школу Stylewithgalab, повысила квалификацию в школе Ustyle. В списке достижений — десятки счастливых клиентов, публикации в заграничных и российских журналах.

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