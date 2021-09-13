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Один образ – три тренда: Подольская отметилась на прогулке в струящейся юбке плиссе и принтованном свитшоте

Стилист-имиджмейкер Лариса Тимиряева объяснила, в чем привлекательность актуального стайла певицы.

Один образ – три тренда: Подольская отметилась на прогулке в струящейся юбке плиссе и принтованном свитшоте
Наталья Подольская. Фото: Global look press

Наталья Подольская засветилась на променаде с младшим сыном Ванечкой в интересном городском образе, в котором отразилось сразу несколько современных трендов.

Как объяснила стилист Лариса Тимиряева Teleprogramma.pro, сейчас актуально единство противоположностей и одновременно замечается тенденция комплектации аутфитов «принт в принт». Кроме того, в моде стайлы будто бы собранные спонтанно, но при этом имеющие под собой основу.

«Современные тренды базируются на контрасте и сочетании несочетаемого. Наталья отталкивалась от этого, составляя свой образ для прогулки с малышом. Интересное применение юбки плиссе в сочетании со свитшотом и панамкой. Я вначале подумала, что это юбка — брюки. Насколько все же универсальна данная модель юбки. Смотрится оригинально и женственно. Хрупкость и острота фактуры плиссе поддержаны острым носом обуви, а ее струящаяся текстура придает всему образу легкости. Длина макси визуально вытягивает силуэт и стройнит. Так что юбка в данном аутфите играет не последнюю роль, но и добавляет модного контраста. Наталья применила еще один модный тренд — аксессуар с одеждой «принт в принт»  (панамка и свитшот). Образ выглядит модно, стильно и гармонично. А гармонично увязать между собой свитшот и юбку помогает обувь, которая острым носом поддержала ритм юбки, а цветом свитшот. Главная фишка современной моды в том, что тщательно продуманный образ, выглядит спонтанным, но абсолютно целостным и стильным», — прокомментировала лук певицы специально для издания Teleprogramma.pro стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Лариса Тимиряева — персональный стилист и имиджмейкер. Окончила Международную школу имиджелогии Art in Style. Много лет занимается подбором персонального стиля, шопинг-сопровождением и помогает клиентам ориентироваться в применении модных тенденций.

Лариса Тимиряева
Лариса Тимиряева. Фото: личный архив

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