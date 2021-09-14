Как игрушечные: Альбина Джанабаева похвасталась обновками для маленькой дочери Агаты

Популярная певица Альбина Джанабаева наслаждается материнством. В апреле этого года 42-летняя звезда подарила дочку своему мужу, 56-летнему исполнителю Валерию Меладзе. Молодая мама уже начала выходить на сцену. Альбина Джанабаева часто показывает в микроблоге видео своих выступлений перед публикой.

Самореализацию и карьеру Альбина Джанабаева совмещает с заботами о семье и маленькой дочери Агате, которой недавно исполнилось пять месяцев.

Вокалистка сама выбирает наряды для малышки. Так, недавно гардероб Агаты пополнился первой обувью. Это трендовые кроссовки белого цвета с серебристыми звездочками.

Альбина Джанабаева, судя по всему, в восторге от приобретения. В сторис Instagram звезда показала кроссовки со всех сторон. Крошечная, похожая на игрушечную, пара обуви уместилась на половине ее ладони.

Напомним, после рождения дочери Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе завели в Instagram постоянную рубрику, в которой с юмором рассказывают о суровых буднях молодых родителей маленькой девочки.

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