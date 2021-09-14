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Как игрушечные: Альбина Джанабаева похвасталась обновками для маленькой дочери Агаты

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева купила первые кроссовки пятимесячной наследнице.

Как игрушечные: Альбина Джанабаева похвасталась обновками для маленькой дочери Агаты
Альбина Джанабаева. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Популярная певица Альбина Джанабаева наслаждается материнством. В апреле этого года 42-летняя звезда подарила дочку своему мужу, 56-летнему исполнителю Валерию Меладзе. Молодая мама уже начала выходить на сцену. Альбина Джанабаева часто показывает в микроблоге видео своих выступлений перед публикой.

Самореализацию и карьеру Альбина Джанабаева совмещает с заботами о семье и маленькой дочери Агате, которой недавно исполнилось пять месяцев.

Вокалистка сама выбирает наряды для малышки. Так, недавно гардероб Агаты пополнился первой обувью. Это трендовые кроссовки белого цвета с серебристыми звездочками.

Альбина Джанабаева, судя по всему, в восторге от приобретения. В сторис Instagram звезда показала кроссовки со всех сторон. Крошечная, похожая на игрушечную, пара обуви уместилась на половине ее ладони.

Альбина Джанабаева показала первые кроссовки дочери
Альбина Джанабаева показала первые кроссовки дочери. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

Напомним, после рождения дочери Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе завели в Instagram постоянную рубрику, в которой с юмором рассказывают о суровых буднях молодых родителей маленькой девочки.

Альбина Джанабаева показала кроссовки дочери со всех сторон
Альбина Джанабаева показала кроссовки дочери со всех сторон. Фото: instagram.com/albinadzhanabaeva/

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Агата МеладзеАльбина ДжанабаеваВалерий Меладзекроссовкимолодая мама