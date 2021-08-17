«Дочка забирает красоту»: Альбина Джанабаева скрыла изъяны фигуры в малиновом жакете оверсайз

Певица Альбина Джанабаева – мама троих детей. Младшей дочери вокалистки и ее мужа Валерия Меладзе Агате всего четыре месяца, и Альбина Джанабаева пока не пришла в форму после ее появления на свет.

В последнее время молодая мама выбирает наряды, которые скрывают ее фигуру. Современные тренды на руку Альбине Джанабаевой, ведь сегодня в фаворе оверсайз, который способен нивелировать любые недостатки и несовершенства телосложения.

На этот раз Альбина Джанабаева предстала в образе дорогой женщины. Она облачилась в малиновый жакет оверсайз и объемные светлые брюки. У Альбины гладкая прическа, волосы собраны в хвост, на глазах придающие респектабельности темные очки. Вокалистка сидит за рулем роскошного кабриолета.

Правда, не все подписчики кинулись делать комплименты шикарному луку Альбины Джанабаевой. Многие критикуют певицу за то, как она выглядит.

«Красивый только прикид. Поближе наведите», «Правда говорят, что дочка забирает красоту матери», «Богиня дискотеки», «Смелый и прекрасный образ многодетной мамочки. Браво», «Через тернии — к звездам. Сколько испытала. Можно и в таком авто теперь», — высказываются в Сети.

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