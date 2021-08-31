Серое с бежевым: Альбина Джанабаева показала стильную террасу своего подмосковного особняка

Экс-солистка группы «ВИАГра» Альбина Джанабаева в последнее время довольно часто делится в сторис микроблога видео, которые записывает в семейном гнездышке – просторном особняке, где она живет с мужем Валерием Меладзе и тремя детьми.

Рождение дочери очевидно сделало Адьбину Джанабаевой более открытой. Вместе с Валерием Меладзе они записывают короткие видео для Instagram, в которых в ироничной форме жалуются на суровые будни молодых родителей маленькой девочки. В кадр часто попадают интерьеры их особняка.

На этот же раз Альбина Джанабаева похвасталась приобретением, которое сделает жизнь ее семьи в доме еще комфортнее. Под конец сезона звезда приобрела шезлонги, которые установила на террасе особняка. Новую мебель Альбина Джанабаева показала в микроблоге, а вместе с ней и роскошную веранду.

«Такие уютные и удобные шезлонги поселились у нас», — говорит Альбина Джанабаева за кадром.

Терраса в доме певицы сделала с большим вкусом. Здесь сочетаются два цвета – серый и бежевый. В первом оформлены стены, кашпо с цветами, серого цвета и подушки на шезлонгах. А вот полы оформлены в тон дереву, они бежево-желтоватые.

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