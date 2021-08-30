«Папа плохому не научит»: дочь Валерия Меладзе от первой жены раскрыла детали искренней беседы с отцом

Известный музыкант Валерий Меладзе после развода с женой Ириной продолжает тесное общение с тремя своими дочками, которых ему родила первая супруга.

София, Инга и Арина уже взрослые девушки, но и они нуждаются во внимании своего звездного папы, в разговорах с ним и его советах. Но иногда Валерий Меладзе дает такие рекомендации, словно он начитался «Вредных советов» писателя Григория Остера.

Младшая из трех дочерей Валерия Меладзе Арина показала в микроблоге фрагмент ее переписки с отцом.

«Забей на универ и занятия. Папа плохому не научит», — процитировала Арина Меладзе слова своего звездного отца.

А между тем, дочь Валерия Меладзе – второкурсница медицинского вуза, и подобные советы будущим врачам раздавать опасно. Но к счастью, музыкант дал понять, что он шутит, сопроводив свое сообщение смайликами, обозначающими безудержный смех.

Напомним, не так давно Валерий Меладзе вместе с тремя дочками от первого брака побывал на вечеринке в честь дня рождения сестры Лианы Меладзе. Нынешнюю супругу музыканта Альбину Джанабаеву на торжество не позвали, поскольку старшие дочери Валерия Меладзе не переносят Альбину.

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