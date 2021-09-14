Какие модные юбки не стоит носить женщинам даже с маленьким животиком, назвала Хромченко

В проекте Первого канала «Модный приговор» приняла участие зрелая героиня Марина с отличной фигурой. Однако дамы ее возраста нередко имеют небольшой багаж в виде животика, был он и у нее. «Народный стилист» совершила грубую ошибку – вместо того, чтобы завуалировать эту особенность фигуры, она ее подчеркнула, выставила на первый план.

Как пояснила Эвелина Хромченко, произошло это за счет мини-юбки из кожи, которая плотно облегала живот, акцентируя на нем внимание и делая его даже больше, чем он есть на самом деле. Кроме того, «народный стилист» усилила этот ненужный эффект заправленной внутрь юбки футболкой.

Вместе с тем в настоящий момент мини-юбки – это настоящий хит сезона, но он рекомендован далеко не всем модницам.

«Эта тенденция не для всех, а только для тех, чьи ноги являются красивыми не только для их обладательниц, но и для зрителей», — заметила Эвелина.

Сейчас актуальны юбки с небольшим разрезом впереди, как была на героине проекта Марине, модели на запах, варенки из стиля конца 80-х — начала 90-х годов.

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