Хромченко описала, как нужно одеваться женщинам с объемным животиком, чтобы казаться стройнее

«Модный приговор» Первого канала встречал 13 сентября героиню шоу с фигурой «яблоко». Подобрать красивый наряд для такого типа не очень просто, но все-таки возможно, и знание определенных стилистических приемов позволяет это сделать.

Увы, но «народный стилист» не смогла справиться с поставленной задачей, участница фэшн-преображения выглядела в подобранном ею наряде излишне объемно. Она примерила пышное платье и косуху до талии голубых оттенков.

Однако Эвелина Хромченко пришла на помощь и объяснила, как нужно одеваться дамам с животиком и невыраженной талией. Ведущая посоветовала выбирать более длинную верхнюю одежду, которая создаст вертикальные линии, визуально вытягивающие фигуру. А также не наряжаться в куртки и жакеты до линии талии. Кроме того, если надеть темное платье под более светлый длинный кардиган, пальто или плащ это усилит эффект стройности.

«Нашей героине верхние вещи нужны длинные, желательно в пандан с длиной внутренней вещью для того, чтобы две вертикальные линии верха ограничивали и визуально делили пространство низа. И нашей героине неплохо было бы иметь вещь чуть более плотную по цвету под верхней одеждой», — сказала Хромченко.

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