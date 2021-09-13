Эффект стройности: Хромченко показала молодежный комплект с курткой-рубашкой, который делает фигуру тоньше

В нем также можно использовать лосины, которые дополнительно спрячут полноту ног.

В этом сезоне необычайно популярны куртки-рубашки, которые отличаются особой плотностью. На «Модном приговоре» Первого канала показали молодежный комплект для женщин с круглой фигурой «яблоко» с этой модной вещицей. Наряд зрительно вытягивал силуэт героини проекта и визуально стройнил ее фигуру.

К актуальной куртке-рубашке ниже линии бедер стилисты подобрали полуприлегающее трапециевидное плотное платье с пайетками, которые стали этой осенью настоящим писком сезона. В качестве обуви были подобраны белые кеды, которые неизменно делают образ более легким.

«Для верха, на мой взгляд, длина идеальная. То есть наша героиня имеет сейчас две вертикали (от расстегнутой куртки впереди. — Прим. автора), которые помогают ей выглядеть еще выше, что никому не вредит», — сказала Хромченко.

Она заметила, что такой комплект можно носить с лосинами. В настоящий момент брюки с юбками и платьями — это тренд. Кроме того, плотные леггинсы хорошо завуалируют полноту ног, не подчеркнув ненужные рельефы, которые скрыты под платьем.

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