«Это было страшно»: Юлия Меньшова вспомнила, как приходила к отцу в реанимацию

Дочь Владимира Меньшова просила врачей пустить ее к отцу. Актриса понимала, что любой день мог стать последним для родителя.

Телеведущая Юлия Меньшова поделилась подробностями последнего разговора с отцом.

Дочь Владимира Меньшова после смерти отца публиковала архивные снимками артиста. А недавно Юлия рассказала, о чем поговорил с ней родитель перед смертью.

Меньшова вспомнила, как попала в реанимацию к Владимиру Валентиновичу. Юлия с ужасом наблюдала за больничной палатой красной зоны и отцом.

«Я не была рядом, но один раз заходила в реанимацию. Попросила врачей позволить мне пройти туда, поскольку понимала, что динамика ухудшается, а папа в возрасте. Понимала, что все возможно. Это было страшно. Красная зона… Все как в сериале «Чернобыль». Я привезла папе еду. Он был в сознании, но толком поговорить не смогли — был под маской. Папа сразу меня узнал, хотя я была в костюме. Взял меня за руку и спросил, что я привезла. Очень этому обрадовалась, потому что это был такой живой вопрос. Привезла я ему уху из ресторана», — рассказала Меньшова.

К слову, Юлия первая узнала о кончине отца. Она долгое время не знала, как сообщить об этом маме.

«Она лежала в больнице, но я хотела, чтобы она от меня узнала. Сейчас мама чувствует себя хорошо, она — молодец. Поразительным образом держится, хотя это стоит немалых сил. Мы не очень погружаемся в эту тему, потому что будем плакать. А ведь родители обсуждали тему смерти, рассуждали, что будет, когда кто-то из них умрет. У нас не принято бояться», — отметила Юлия в YouTube-шоу «А поговорить?».

Напомним, ранее Юлия Меньшова засветила на фото уютный интерьер гостиной. Артистка пожаловалась на отсутствие тепла на улице и дома. Знаменитости даже пришлось позировать под мандариновым пледом.

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