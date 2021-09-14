«Перестает интересоваться детьми»: Малькова пытается разгадать поведение бывшего мужа при помощи психолога

До встречи с Анастасией Макеевой летом прошлого года, Роман Мальков жил в Словении с женой и четырьмя детьми. В феврале этого года он развелся, а в марте сделал звезде театра предложение руки и сердца. Его теперь уже экс-супруга утверждает, что бизнесмен-строитель не платит алименты и даже не интересуется жизнью детей. Почему так происходит? Ответ на этот вопрос и другие вопросы Светлана решила узнать у психолога. В своем Instagram она проведет онлайн-встречу со специалистом для всех желающих.

«Ребенок уходит на второй план, когда у его отца начинаются новые отношения и новая жизнь. А когда нарушается крепкая связь и очное взаимодействие, отношения и вовсе сходят на нет. Ведь с ребенком не получится жить по скайпу или воспитывать заочно! Почему же в большинстве случаев мужчина перестает интересоваться детьми, участвовать в их становлении или вовсе исчезает из жизни своих детей?», — написала Малькова.

Добавим, что после развода Светлана с тремя детьми осталась жить в Словении.

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