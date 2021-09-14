«Поздравила любимая жена»: Мальков показал, как принимал пожелания от Бабкиной

Анастасия Макеева и Роман Мальков стали законными супругами в мае 2021-го. Бизнесмен-строитель на два года младше актрисы, накануне ему исполнилось 38 лет. В своем Instagram он показал, как отметил праздник. Поздравления муж звезды принимал от Надежды Бабкиной и ансамбля «Русская песня».

«Вот так вчера меня спонтанно поздравила любимая жена Анастасия Макеева, девчонки из театра «Русская песня» и Надежда Георгиевна Бабкина. Отдельное спасибо Вам, Надежда Георгиевна, за фантастическую поддержу и теплые слова для Насти», — написал Мальков.

Напомним, в конце августа Макеева сообщила, что уходит из соцсетей и отправляется восстанавливать душевное равновесие на Байкал. Однако позже актрису госпитализировали из-за нервного срыва.

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