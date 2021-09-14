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«Я была любовницей Цитриняка»: Мордвинова призналась, что изменяла первому мужу Зорину

Как отметила актриса, первый ее брак просуществовал всего месяц.

«Я была любовницей Цитриняка»: Мордвинова призналась, что изменяла первому мужу Зорину
Амалия Мордвинова. Фото: Globallookpress.com

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказала о своем первом браке со звукорежиссером «Ленкома» Игорем Зориным. Причем параллельно она встречалась с другим режиссером Михаилом Цитриняком.

Михаил Цитриняк
Михаил Цитриняк. Фото: кадр из программы «Судьба человека»

«Для меня союзы никогда не были навсегда. Я встречала человека и понимала, сколько мы будем вместе – столько и будем. Я была юной девушкой, которая приехала в Москву. Выйти замуж в первый раз – это была манифестация».

Амалия Мордвинова

Как отметила Мордвинова, первый ее союз распался, потому что в браке слишком много обязательств.

«Мы всегда все предчувствуем. Я была любовницей режиссера Михаила Цитриняка. Вышла же замуж за Зорина за его интеллект. Это качество меня в мужчинах возбуждало всегда больше всего.

Цитриняк и Зорин были интеллектуалами. Поэтому мы с ними много говорили и целовались», — заметила Амалия Мордвинова.

Напомним, что первый муж Амалии Мордвиновой Игорь Зорин был старше актрисы на 18 лет. Брак просуществовал всего месяц.

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