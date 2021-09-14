«Я нашлась»: Амалия Мордвинова объяснила, почему спустя 12 лет вернулась в Россию из Америки

Как отметила актриса, в Нью-Йорке она живет вместе со своими любимыми детьми и собаками.

Актриса Амалия Мордвинова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» заявила, что вернулась в Россию спустя двенадцать лет. Звезда с детьми живет в Америке.

«Меня не было 12 лет, но я нашлась. Приехала из Нью-Йорка, где живу со своими любимыми детьми и собаками. В США я оказалась благодаря второму мужу Александру Гольданскому. Туда вслед за ним поехала наша дочь Диана, а потом и я. Дочка поехала в Америку учиться. Я в переездах по миру не вижу ничего особенного, поэтому и вернулась. Если я жила в Америке, то это не значит, что я разлюбила свою страну. Просто я привыкла путешествовать постоянно». Амалия Мордвинова

Как отметила актриса, она не жалеет о своих отношениях с разными мужчинами.

«У меня за плечами четыре брака. Я всегда счастлива в браке и всегда счастлива в разводе», — заметила звезда.

Напомним, что Амалия Мордвинова давно не снимается в кино. Не так давно она объявилась в родной стране, о которой ранее не раз негативно высказывалась, и появилась на премьере картины «Красотка на взводе».

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