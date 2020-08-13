«Нежность моя, Серафимушка»: Амалия Мордвинова поделилась редким кадром младшей дочери

Актриса последние три года живет в США с четырьмя своими детьми.

Актриса Амалия Мордвинова в Instagram опубликовала нежное фото своей младшей дочери Серафимы. Девочке исполнилось 11 лет. Отцом ребенка является миллионер и финансист Вадим Беляев, с которым она давно рассталась. Звезда нежно поздравила наследницу с очередным днем рождения и посвятила ей огромный пост. Девочка, надо признать, растет настоящей красавицей.

Отметим, что последние годы 46-летняя актриса обосновалась со своей семьей в американском Нью-Йорке. На родине она практически не появляется.

Сейчас актриса не снимается в кино. Она сосредоточилась на духовных практиках. Также Амалия Мордвинова огромное внимание уделяет своим наследникам и их воспитанию.

Напомним, что первым мужем Мордвиновой был звукорежиссер Игорь Зорин. В этом браке она была на протяжении шести лет в девяностых годах прошлого века. Затем актриса вышла замуж за бизнесмена Александра Гольданского. Но и этот союз долго не просуществовал. Вместе с ним она была всего четыре года. От второго мужа актриса, кстати, родила дочь Диану. Наконец, с Беляевым, от которого она родила трех детей, Мордвинова так же была всего четыре года.