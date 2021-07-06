Почему Нонна Мордюкова считала себя виновной в уходе сына

6 июля, 13 лет назад не стало народной артистки СССР Нонны Мордюковой. Однажды легендарная ясновидящая Ванга сказала, что если человеку дается успех в одной сфере, то судьба непременно лишит его счастья в другой. Актерская карьера Нонны Мордюковой сложилась более чем удачно. А вот большую любовь знаменитая казачка искала всю жизнь.

И в погоне за настоящими чувствами упустила единственного сына Владимира, рожденного в браке с Вячеславом Тихоновым. Молодой актер погиб от сердечной недостаточности, вызванной передозировкой наркотиками. В этой трагедии Нонна Мордюкова винила себя всю жизнь.

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов: «Они сошлись – волна и камень…»

С отцом своего сына – Вячеславом Тихоновым – актриса познакомилась на съемках военного фильма «Молодая гвардия» Сергея Герасимова. Тогда привлечь внимание харизматичной Нонны стремились многие мужчины, в том числе и сам Герасимов. Но свое сердце она отдала Вячеславу Тихонову. Казалось, их отношения наиболее точно иллюстрировала строчка из романа Пушкина «Евгений Онегин»: «Они сошлись: волна и камень, стихи и проза, лед и пламень».

Оба актера были полными противоположностями друг другу. Она – темпераментная и энергичная, он – тихий, интеллигентный и немногословный. Но тем не менее, противоположности притянулись… А вскоре и родился сын Владимир.

Но, наверное, разница темпераментов все-таки больше хороша на этапе зарождения отношений. Страстной Мордюковой вечно чего-то не хватало. И на съемках фильма «Простая история» она завела роман с Василием Шукшиным, который по духу ей был гораздо ближе, чем Вячеслав Тихонов.

Как Владимир Тихонов переживал развод родителей

Вообще, карьера обоих артистов в 50-е годы стремительно набирала обороты. Оба постоянно пропадали на съемках и практически не уделяли внимание ребенку. Маленький Володя оставался с бабушкой и дедушкой по отцовской линии.

Через 13 лет творческий брак развалился. И сын пары воспринял эту новость как трагедию. Вячеслав Тихонов завел новые отношения, в которых у него родилась дочь Аня. А Нонна Мордюкова встречалась с разными мужчинами. Трудно винить в этом актрису… Будучи жесткой и грубоватой на первой взгляд, на самом деле она была очень ранимой и уязвимой, и постоянно нуждалась в любви.

В общем, ребенок оказался на вторых ролях. Уже в пятом классе он связался с плохой компанией, тогда же впервые попробовал алкоголь. А к окончанию школы вообще чуть ли не страдал алкогольной зависимостью. Кстати, в тот период Владимир всерьез решился заняться юриспруденцией, но Нонна Мордюкова настояла на том, чтобы сын с его колоритной внешностью и хорошими актерскими данными продолжил семейную династию. Так и случилось.

Владимир Тихонов поступил в Щукинское училище. А его сокурсниками стали будущие звезды кинематографа: Юрий Богатырев, Наталья Гундарева, Константин Райкин. В возрасте 17 лет Владимир снялся в фильме «Путь в Сатурн», затем в его фильмографии появились картины «Молодые» и «Журавушка».

А в фильме «Русское поле» Владимир сыграл вместе со своей мамой, причем по сюжету его герой умирает. Уже потом эту ленту назовут роковой и пророческой.

Романы Владимира Тихонова

А пока же жизнь Владимира Тихонова била ключом. Так, он стал встречаться со своей однокурсницей – будущей знаменитой актрисой Натальей Варлей. Вскоре у них родился сын Василий, но даже появление ребенка не спасло брак. Из-за пристрастий Владимира к алкоголю и наркотикам Наталья решила уйти. А тут еще он завел роман с юной звездой балета на льду Натальей Егоровой. В итоге семейный союз распался.

Владимир женился на Наталье, которая верила, что именно ее любовь сможет излечить мужа от его пагубных зависимостей. Но не тут-то было.

И опять Владимира Тихонова не удержал даже ребенок, появившийся лишь спустя шесть лет после свадьбы молодоженов. Кстати, Наталья долго не могла забеременеть, потому что в 18 лет сделала аборт.

Следующей любовью сына Нонны Мордюковой стала актриса фильма «Пираты XX века» Дилором Камбарова. Узнав об этой интрижке, Наталья решила забрать сына и уехать к родителям, но Владимир убедил ее сохранить семью.

Однако продолжал вести аморальный образ жизни, что всерьез пошатнуло его здоровье. До сорока лет он успел перенести два инсульта. Увлечение алкоголем и наркотиками сказалось и на актерской карьере Тихонова-младшего: его гораздо реже стали приглашать сниматься в кино.

…И его последняя ночь

Свой последний вечер Владимир провел вместе с другом Анатолием, с которым вместе выпивал. В какой-то момент артист заснул, а его приятель поспешил уйти домой. А когда наутро вернулся обратно, его товарищ уже не дышал. Медики установили, что к смерти Владимира Тихонова привела остановка сердца на фоне алкогольной и наркотической интонсикации. Анатолий не смог пережить этой трагедии, он винил себя и спустя несколько дней покончил жизнь самоубийством.

Наталья Егорова призналась, что накануне она увидела во сне, как плачущий муж сказал ей: «Наташа, наверное, я скоро умру». А на следующий вечер она узнала, что Владимир ушел из жизни.

Тяжело переживал трагедию и Вячеслав Тихонов, который винил в случившемся себя. Мол, из-за сильной актерской загруженности недостаточно уделял сыну внимания. Немногословный по своей натуре, актер замкнулся в себе еще больше и практически перестал общаться с людьми.

Но самым страшным ударом эта новость, конечно, стала для Нонны Мордюковой. Почти год актриса не выходила из дома и постоянно повторяла, что виновата в гибели своего сына. Она считала, что из-за постоянной занятости на съемочной площадке упустила ребенка. Конечно, Нонна Мордюкова пыталась вытащить Владимира из той пропасти, в которой он оказался, но не смогла этого сделать…

Как Нонна Мордюкова искала в мужчинах сына

Интересно, что даже в мужчинах Нонна Мордюкова искала своего сына. Еще когда Владимир был подростком, на одной из творческих встреч она познакомилась с молодым актером Юрием Каморным.

Когда актриса спускалась с лестницы после своего выступления, к ней подбежал Юрий и бросился на колени со словами: «Нонна Викторовна, я люблю вас». Актриса хотела было прогнать наглеца, но узнав в нем актера Каморного, который снялся в понравившемся ей фильме «Проводы белых ночей», передумала. Немного поговорила с ним и даже похвалила за роль в этой картине.

Вскоре Каморный пришел и на другую творческую встречу и объявил, что не намерен отступать от своей цели и хочет жениться. Актриса ответила, что Юрий годится ей в сыновья. Молодой артист же продолжал настаивать на своем. А Нонна Мордюкова ответила, что на первом же мероприятии Юрия примут за ее сына. Так и случилось.

На премьере фильма в Доме кино давняя знакомая актрисы, увидев Мордюкову в сопровождении молодого спутника, воскликнула: «Как же Володя вырос и как похож на Славу».

После этого случая Каморный долго не появлялся перед Нонной Мордюковой. Но однажды пришел к ней домой и объявил, что прострелит себе ладонь, если она не выйдет за него замуж. Свидетельницей этого разговора была сестра актрисы.

Юрий Каморный действительно поступил так, к счастью, пуля прошла навылет. Однако обработав пострадавшему рану, Мордюкова и ее родственница отправили его восвояси. Каморный потом еще долго звонил актрисе, но она больше не взяла трубку.

Конечно, актер — любимец женщин, жил не только только своей любовью к Нонне Мордюковой. За его плечами было два брака и рождение дочери Полины.

А за два года до своего ухода Нонна Мордюкова, смотря передачу про судьбу звезд, узнала, что Каморный погиб в 37 лет. Во время конфликта со своей подругой разгоряченный артист слишком сильно размахивал кинжалами. Соседи вызвали милицию, и страж порядка случайно ранил Юрия в бедренную артерию.

Тот потерял много крови и не выжил. Тогда Нонна Мордюкова подумала, что может, действительно и стоило выйти замуж за Каморного. И возможно, судьба темпераментного артиста сложилась бы по-другому. Тем более он был так похож на Владимира…

В последние годы много судачили и о романе актрисы с певцом Юлианом, с которым она познакомилась на одном из концертов. Молодой артист тоже напоминал ей ушедшего сына. И Нонна Мордюкова по-матерински заботилась о нем: варила борщи, подклеивала обувь, целый год нищий студент жил у нее в однокомнатной квартире, спал на раскладушке. Такие отношения хотя бы ненадолго заглушили в актрисе боль потери.

Окончательное успокоение она нашла уже после ухода из жизни. Мать и сын похоронены вместе на Кунцевском кладбище. На памятнике актерской семье можно увидеть их имена, даты, жизни, портреты и изображения колосьев. Они напоминают нам о фильме «Русское поле», в котором Нонна Мордюкова и ее любимый сын снимались вместе. Обязательно посмотрите его!

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