«Еще одна важная миссия»: Эмма Малинина поздравила дочь с новым достижением

Александр и Эмма Малинины стали родителями двойняшек Фрола и Устиньи в 2000-м году. Дочь пошла по стопам знаменитого папы. Она изучает музыку в Королевском колледже Лондона. С началом сентября Устинья стала второкурсницей и получила еще одну важную роль на курсе. Об этом в своем Instagram сообщила Эмма.

«В этом году у тебя появилась еще одна важная миссия — ты староста . За время учёбы твои педагоги увидели в тебе ответственного и справедливого человека и довернули курировать первокурсников , которые как и ты когда-то очень волнуются и ждут поддержки. Я уверена, что ты справишься», — написала Эмма Малинина.

Добавим, что Фрол увлекается киносъемкой. Этой осенью двойняшкам исполнится по 21 году.

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