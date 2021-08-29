Как выбрать идеальный пиджак: советы стилиста
Видео
Лера Кудрявцева: «Лена Катина раскрыла все секреты скандальной группы «Тату»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Мечтаю»: Эмма Малинина рассказала, как исполняет свои желания

Кадром бизнесвумен поделилась в своем Instagram.

«Мечтаю»: Эмма Малинина рассказала, как исполняет свои желания
Эмма Малинина. Фото: Global Look Press

Более 30 лет назад Эмма Малинина стала женой музыканта Александра Малинина. Пара вырастила двойняшек Устинью и Фрола, которым этой осенью исполнится по 21 году. Недавно семья отдыхала в Италии. Снимком с побережья Эмма поделилась в своем Instagram и рассказала подписчикам, как правильно мечтать.

«Мечтаю. Загадала желание на монетку, бросила монетку в море и визуализирую свою мечту. Обязательно верьте в то, что ваше желание сбудется. Ни на секунду не сомневайтесь! Именно вера наделяет мечту еще большей силой», — написала Малинина.

Напомним, Эмма  – врач по образованию. В Германии у нее есть собственная клиника.

Смотрите также:

Тэги

Александр Малинин последние новостиМалинин личная жизньЭмма Малинина