Как по подиуму: Устинья Малинина продефилировала в маленьком черном платье

Устинья Малинина – дочь известного музыканта Александра Малинина. Девушка пошла по его стопам и учится в Королевском колледже музыки. Кроме того, еще зимой Устинья решила открыть собственную вокальную онлайн-школу, где обучает всех желающих пению.

Недавно Устинья вместе с мамой, Эммой Малининой, отдыхала на итальянском побережье, а моментами делилась в своем Instagram. Там же показала и кадры, на которых дефилирует в черном мини-платье. Фанаты засыпали ее комплиментами.

«Принцесса идет! Самая лучшая. Нежная аристократка!», — писали пользователи Сети.

Добавим, в этом году Устинья и ее брат Фрол отметят свое 21-летие. Молодой человек также связал себя с творчеством. Он работает над созданием видео различных направлений.

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