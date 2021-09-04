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«Люблю и горжусь тобой»: Эмма Малинина нежно обратилась к пасынку в день его сорокалетия

Никита Малинин 4 сентября отмечает день рождения.

«Люблю и горжусь тобой»: Эмма Малинина нежно обратилась к пасынку в день его сорокалетия
Эмма Малинина. Фото: Globallookpress.com

Третья жена музыканта Александра Малинина Эмма в Instagram тепло поздравила с днем рождения своего пасынка – музыканта Никиту Малинина.

«Дорогой Никита, поздравляю тебя с 40-летним юбилеем! Пусть этот возраст прибавит тебе удачи и вдохновения! Будь здоров и счастлив! Наслаждайся каждым днем своей жизни! Мечтай, занимайся творчеством и улыбайся чаще. Пусть будут счастливы все, кого ты любишь! Обнимаю. Люблю и горжусь тобой! Поздравляю».

Эмма Малинина

Отметим, что Никита Малинин отметился в комментариях и поблагодарил мачеху. «Спасибо огромное», — написал он. «С днем рождения, Никита. Выглядите восхитительно», «Парень-красавец. Чем старше становится – тем интереснее», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Никита Малинин родился в первом браке музыканта со скрипачкой из ВИА «Поющие гитары» Инной Курочкиной. Сын Малинина является победителем «Фабрики звезд-3». Он пошел по стопам своего звездного отца.

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