«Наша любимая девочка»: Пригожин показал подросшую внучку Валерии

Валерия впервые стала бабушкой 1 января этого года. Внучку Селин ей подарил младший сын Арсений и его жена Лиана. В сентябре малышке исполнилось уже девять месяцев. Некоторое время назад звездные родственники перестали скрывать ее лицо в соцсетях и теперь умиляют трогательными кадрами весь российский шоу-бизнес. В своем Instagram Иосиф Пригожин поделился роликом, на котором он с женой играет с внучкой.

«Наша любимая девочка, как же мы по ней соскучились, какая же она сладкая. У нас появилась возможность сегодня ее потискать», — написал Пригожин.

На публикацию отреагировали многие звезды – Анита Цой, Игорь Гуляев, Назима и другие.

Напомним, недавно Валерия и Пригожин решили продать свою элитную московскую квартиру и перебраться за город. Они планируют купить особняк в Подмосковье за десять миллионов долларов.

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