«Определенного статуса»: Пригожин и Валерия пожаловались на нехватку денег для покупки дома за 800 миллионов рублей

В прошлом году, когда бушевала пандемия, Иосиф Пригожин был в числе первых, кто начал бить тревогу из-за отмены концертов. Якобы теперь артисты начнут и вовсе бедствовать. После продюсер сам переболел коронавирусом и теперь хочет жить на свежем воздухе. Вместе с Валерией они пересмотрели десятки домов в Подмосковье, но с покупкой так и не определились. Денег не хватает.

«Вот сейчас мы ходили, вот знаете, есть еще понятия определенного статуса, да? Уровня, чтобы он твоему статусу соответствовал. Но меньше десяти миллионов долларов домов нету», — сообщили супруги «Пятому каналу».

В итоге Валерия и Иосиф решили продать свою московскую квартиру площадью 300 квадратных метров. Ее оценят примерно в такую же сумму, которая им нужна для покупки дома, — 800 миллионов рублей.

Добавим, что артистка и продюсер владеют квартирой в ОАЭ, которую они купили за 60 миллионов рублей, и домом в Швейцарии за 100 миллионов рублей.

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