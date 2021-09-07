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«Селин уже 8 месяцев»: невестка Валерии пришла с дочкой в ресторан, нарядив ее в белый костюм со шляпой

Лиана Шульгина рассказала фолловерам о сложностях, с которыми ей пришлось столкнуться.

«Селин уже 8 месяцев»: невестка Валерии пришла с дочкой в ресторан, нарядив ее в белый костюм со шляпой
Валерия и Лиана Шульгина. Фото: instagram.com/lianashulginaa/

Невестка Валерии Лиана Шульгина засветилась в ресторане с дочкой Селин. Жена Арсения Шульгина появилась в заведении в голубых джинсах, телесном топе и белой вязаной кофточке на пуговицах. Дочь она нарядила во все белое — костюмчик и шляпку.

Видео за столиком с наследницей она показала в личном блоге. На нем молодая мама все время пытается попить кофе с малышкой на руках. Однако Селин явно не собирается быть обычным наблюдателем в этом процессе и периодически атакует чашку матери, стараясь забрать ее себе.

«Когда очень хочешь кофе. Видели, как мы умеем выражать недовольство? Это так мило. Кстати, Селин уже 8 месяцев», — рассказала Лиана Шульгина фолловерам.

В stories Instagram она также пожаловалась поклонникам, что дочь не давала ей и мужу спать всю ночь, хотя на утро у них запланировано множество дел. Тем не менее сын Валерии появился на работе и даже сделал оттуда пост, сообщив фолловерам, что у него множество планов на бизнес. Напомним, наследник артистки занимается IT- и интернет-проектами.

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