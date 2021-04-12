«Никто не трогает его»: Иосиф Пригожин рассказал, что смотрит по телевизору

Из-за высокой занятости звезды часто не имеют времени на просмотр телевизора, а некоторые добровольно отказываются от него, чтобы экономить свободные часы. Журналисты спросили у известного продюсера Иосифа Пригожина, как обстоят дела с телесмотрением в его семье. 52-летний мужчина отметил, что обычно у него нет времени на просмотр программ, но он является единственным человеком в доме, кто иногда включает телевизор.

«Ни Валерия, ни наша домработница, вообще никто не трогает его. Поскольку Валерия состоит в жюри шоу «Маска», она смотрит эту передачу. А в целом он выключен, — рассказал Пригодин ФАН. — Мои дети не знают, где первый, второй, третий канал. Они даже не знают об их существовании. Вы можете сказать им, что работаете на каком-то известном канале, но они могут вас не понять. Они Ваню Урганта смотрят в Интернете».

Сам Иосиф поделился, что не любит смотреть на «черное пятно» телевизора, поэтому включает его для фона. И есть совсем небольшое количество передач, которые могут заставить продюсера отвлечься от своих дел и провести несколько минут перед голубым экраном.

«В основном, я смотрю новости на «Россия 24», CNN, Euronews. Больше ничего. Политические ток-шоу меня не интересуют. Что еще меня должно притягивать к нынешнему телевидению?» — сказал муж певицы Валерии.

Совсем без передач звездное семейство, конечно же, не остается, но предпочитает смотреть их в Интернете.

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