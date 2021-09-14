«Дожила»: Пынзарь в бикини с лифчиком-шторкой показала пупок в виде перевернутой запятой

Ведущая «Дома-2» оправдалась за снимок в бассейне, где люди не заметили этой пикантной детали.

Дарья Пынзарь поделилась в личном блоге снимками в секси-бикини без пуш-ап. Звезда «Дома-2» кокетливо позировала в бассейне турецкого отеля, де сейчас отдыхает с двумя сыновьями. Многие почитатели звезды заметили, что их любимица сильно похудела. Кому-то это понравилось. А кто-то посоветовал блондинке вернуться в прежнюю форму, дескать, она была красивее. Кроме того, некоторые фолловеры решили, что пупок ведущей известного телешоу выглядит неправдоподобно – слишком незаметно.

«Так сильно похудела, что пупа на животе не видно», «На втором фото пупок стерт», «А на первом фото нет?», «Где пупок-то?», «Пупок затянуло рутиной?» — можно увидеть в комментариях блога звезды.

В итоге Дарье пришлось оправдываться перед фолловерами. Облаченная в персиковое бикини с лифчиком-шторкой звезда записала видео для своего Instagram, демонстрируя публике свой несовершенный пупок в виде перевернутой запятой.

«Ребят, пупок на месте! Нет ни одного человека без пупка! Дожила! Приходиться доказывать, что у меня есть пупок! Кому-то просто хочется докопаться до меня. Осеннее обострение», — прокомментировала Пынзарь.

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