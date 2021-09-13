«Ты поправилась?»: Боня не удержалась, увидев Рудковскую в малиновом купальнике в Турции

Яна Рудковская улетела в Турцию, выбрав для отдыха пятизвездочный бутик-отель премиум-класса в Кемере. В гостинице есть несколько частных вилл с отдельным выходом к морю и собственной территорией у него. На шведском столе здесь предполагаются не только традиционные турецкие изыски, но даже красная икра. Столы при этом декорируют живыми цветами. У моря гостям подают охлажденные фрукты и мороженое элитных марок. Впрочем, жену Евгения Плющенко трудно представить в другой обстановке.

Рудковская призналась, что первый раз отдыхает в Турции на море, и она в восторге от этого отпуска. Знаменитая блондинка прихватила с собой множество изысканных пляжных комплектов, в которых купальники неизменно сочетаются с халатиками и парео.

На одном из последних фото, которое Яна показала в личном блоге, она запечатлелась в малиновом монокини с рюшей по вертикали на своем индивидуальном пляже. Звезда роскошно выглядела в оттенке красного, вызвав бурю восторга у поклонников. Однако одна знаменитая подписчица блондинки заметила не только красивый наряд.

«Ты поправилась?» — отметилась в комментариях под фото Виктория Боня.

Это высказывание стало началом словесной битвы в аккаунте знаменитости, которая, к слову, отреагировала вполне мирно. «Викуля, в каком месте?» — спросила она.

«Комментарий в стиле „когда твой злейший враг — твой друг “», «Ох зря, будешь в черном списке», «Ох, Виктория — заклятая подруга. Это лучшее, что может случиться с женщиной! Яна прекрасно выглядит!», «Проверьте зрение у врача!», «В Турции хочешь-не хочешь поправляются все», «Боня выдает желаемое за действительное. Вы — само совершенство!», «За такой вопрос и забанить могут!», «Вика молодец!», «Самый омерзительный вопрос на всю аудиторию. Тут вы должны были выставить, свое «идеальное» фото», — пишут наперебой в Instagram Яны Рудковской пользователи Сети.

Смотрите также