Только для взрослых: Пынзарь не заметила, как разъехался ее лифчик, засветив бомбическую грудь полную трепета

Дарья Пынзарь знаменита еще с момента своего появления на «Доме-2» в качестве участницы шоу. Потом блондинка покинула вместе с мужем Сергеем проект и стала счастливо строить семейное гнездышко, родив благоверному двух сыновей. Она всегда отличалась привлекательной внешностью и стройной фигурой с женственными линиями. Однако сейчас звезду телестройки узнают не все – знаменитость сильно похудела, да так, что ее одежда практически пришла в негодность – стала слишком большой.

Недавно ведущая «Дома-2» раскрыла фолловерам свои параметры: вес – 50 кг, рост – 162 см. И продемонстрировала свое тело во всей красе, позируя перед камерой на пляже в Турции. После этого на телезнаменитость накинулись хейтеры, обвиняя ее в излишней худобе и советуя поправиться.

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Дарья Пынзарь не стала молчать и записала видеопослание в их адрес. По мнению ведущей, она все равно не сможет всем угодить, а если поправится, как ее просят, обязательно найдутся те, кто найдет ее «жирной». При этом звезда настолько увлеклась записью видео, что не заметила, как ее объемная грудь выпорхнула из слишком маленького лифа, который разъехался в стороны и обнажил привлекательную «ложбинку греха», именно так французы романтично называют зону декольте.

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