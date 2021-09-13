«Как будто голая»: Ходченкова заворожила публику секси-позой, укрывшись от глаз людей в кустах

В середине августа Светлана Ходченкова провела отпуск на Мальдивах, признавшись, что давно не ощущала себя такой отдохнувшей и расслабленной. Звезда арендовала виллу с бассейном, проводя много времени возле него или на берегу моря.

И вот в начале сентября актриса вновь стала пополнять свой Instagram новыми снимками с райских островов. Светлана Ходченкова призналась, что решила продлить лето. Находясь в столь размеренной атмосфере, артистка не забыла про тренировки. В Москве звезда занимается в спортзале, а здесь тренируется самостоятельно у береговой линии.

Как всегда кадры, которыми Ходченкова делится со своими фолловерами, выглядят небанально и впечатляюще. На одном из последних знаменитость предстает в позе лотоса, слегка укрывшись в тропической зелени. Снимок сделан так, что создает эффект обнаженного тела.

«Как будто голая, интересное фото», «Светлана, это фото можно назвать «Первозданность». Очень красивый снимок, завораживает», «Красотулька и самая секси из актрис», «Огненная», «Богиня», «Удивительный кадр!», «Как необычно и эстетично», — прокомментировали кадр подписчики.

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