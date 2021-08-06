Босоножки с квадратным носом — тренд: Бузова в цветастом жакете под радугу и мини-платье открыла узкие щиколотки

В Storeis микроблога поющая телеведущая Ольга Бузова поделилась свежим кадром, представ на очередных съемках. Половину лета экс-возлюбленная Давида Манукяна провела в Африке на засекреченных съемках нового проекта. Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» успела покрыться бронзовым загаром, поэтому теперь знаменитость при любом случае подчеркивает идеальный тон своей кожи.

На съемках певица предстала в ультрамодном цветастом жакете под радугу. Изюминкой образа стало короткое облегающее фигуру черное платье. Так, Ольга сумела не только сделать акцент на силуэт, но и подчеркнуть тонкие изящные щиколотки. А модницы обратили внимание на салатовые босоножки певицы с квадратным носом — это стопроцентный хит сезона весна/лето — 2021.

«Юмор, счастье, доброта и любовь — вот главное «оружие» Оли. А еще правда и поддержка моих людей», — гласит подпись к снимку теледивы.

Не так давно Ольга Бузова рассталась с блогером Давидом Манукяном. Поговаривают, что у звездной блондинки новый яркий роман. Правда, своего спутника телеведущая предпочитает от поклонников и прессы скрывать.

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