«Божечки, какая милота!»: Влад Кадони отреагировал на фото сына Ирины Пинчук, где видно личико малыша

Ведущий «Дома-2» Влад Кадони пришел в умиление, увидев хорошенького ребенка Иры Пинчук и Арая Чобаняна.

Бывшие участники «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян решили рассекретить лицо своего сына. В эту пятницу, 10 сентября, каждый из родителей опубликовал фото малыша в своем микроблоге. Снимки, сделанные профессиональным фотографом, взорвали Сеть.

Только в аккаунте Иры Пинчук за короткий срок было оставлено больше десяти тысяч восторженных комментариев.

Чуть позже Ира Пинчук разместила еще одно фото маленького сына, которое, судя по всему, было сделано почти сразу после его появления на свет. Этот снимок тоже произвел фурор среди подписчиков. Но самым первым нежный кадр прокомментировал ведущий «Дома-2» Влад Кадони.

«Божечки, какая милота!» — написал он в комментариях.

Умилились и другие подписчики Ирины Пинчук. Они спорят, на кого же из своих родителей больше похож маленький Давид.

«Взгляд прям мамин, когда она дурачится», «Да малыш копия Арая», «Это Ира, когда рассказывает свои сказки», «Сладкий! Пусть растет здоровым», «Кажется, маленький Арай. Деловой такой», «Кнопка милая», — высказались в Сети.

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