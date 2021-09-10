«На кого больше похож?»: Ирина Пинчук и Арай Чобанян впервые показали лицо сына

Пара бывших участников «Дома-2» Ира Пинчук и Арай Чобанян еще и рассекретила имя малыша.

Двойной праздник в эту пятницу у всех поклонников экс-участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна. Молодые родители наконец-то показали им лицо своего сына и рассказали, как назвали наследника.

Ирина Пинчук и Арай Чобанян разместили каждый в своем микроблоге снимки малыша, сделаны во время фотосессии. В кадрах он предстает один и со своими мамой и папой.

«Знакомьтесь, наш сын Давид, — подписал кадры с участием наследника Арай Чобанян. — На кого больше похож, на меня или маму?»

Фотографии маленького Давида взорвали Сеть. За каких-то тридцать минут под ними оставлено в общей сложности порядка десята тысяч комментариев.

Мнения подписчиков разделились. Кто-то считает, что Давид похож на маму, а кто-то видит в нем исключительно папины черты.

Напомним, сын Ирины Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет 19 июля. Совсем скоро малышу исполнится два месяца. Чтобы представить наследника поклонникам, Ира и Арай устроили фотосессию.

Между тем, не они первыми рассекретили своего сына. Из-за досадной оплошности Ирины Пинчук, фотографии Давида попали в Сеть до того, как их опубликовали родители мальчика. Супруги пообещали наказать тех, кто слил снимки их малыша.

Фотографии сына Ирины Пинчук и Арая Чобаняна, размещенными ими, можно посмотреть по ссылке.

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