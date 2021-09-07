«К сожалению»: Ира Пинчук объяснила, почему отказалась носить обручальное кольцо

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ирина Пинчук последние несколько дней проводит в своем родном городе Унеча Брянской области.

Звезда проекта вместе с маленьким сыном гостит у своих мамы и бабушки. Муж Ирины Пинчук Арай Чобанян по какой-то причине не составил компанию жене, сыну и теще. Арай остался дома, в Москве.

От внимательных глаз подписчиков Ирины Пинчук не укрылся тот факт, что она уже довольно продолжительное время не носит ни помолвочного, ни обручального кольца.

На вопросы поклонников Ирина Пинчук тут же дала ответ, объяснив отсутствие украшений на пальцах лишним весом, который никак не может сбросить после родов.

«К сожалению, помолвочное и обручальные кольца до сих по мне малы, — написала Ирина Пинчук в сторис микроблога. – Просто не налезают на палец никак. Жду, когда похудею».

Напомним, Ирина Пинчук за время беременности набрала тридцать килограммов. Часть из них ушли после родов, а часть так и осталась при молодой маме.

Напомним, сын Ирины Пинчук и Арая Чобаняна появился на свет 19 июля этого года. Молодые родители пока не озвучили имени наследника и не показали его лица.

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