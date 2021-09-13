«Ощущаю какое-то потрясающее спокойствие»: певица МакSим рассказала, как живет после победы над болезнью

Певица МакSим уверена, что все было не просто так. И раз ее оставили здесь, она должна еще многое успеть.

Певица МакSим впервые после своего выздоровления дала большое интервью Ксении Собчак, став гостьей ее Youtube-шоу «Осторожно: Собчак».

МакSим откровенно рассказала о деталях своей болезни, об отношении к хейтерам, поблагодарила поклонников за поддержку и врачей – за то, что поставили ее на ноги и вернули к жизни. Сегодня, по словам МакSим, она испытывает чувство гармонии и спокойствия.

«Ощущаю какое-то потрясающее спокойствие. Не забуду тот момент, когда я еще не могла ходить, меня подвезли в кресле к открытому окну и сказали: «Приготовься, эмоции будут такие же, как у тех, кто впервые встал с кровати. И действительно, я это прочувствовала. Я смотрела на деревья, и у меня текли слезы. Хотя я очень редко плачу. И вот это ощущение счастья от простых вещей меня не покидает. Говорят, что те, кто переболели коронавирусом, почти все страдают жуткой депрессией. Меня это не постигает совершенно», — поделилась певица МакSим.

Вокалистка призналась, что сделала для себя определенные выводы после болезни и теперь ее отношения с жизнью будут несколько иными.

«Я поняла, что все неспроста. Я здесь для чего-то и должна еще многое успеть. Доказать и показать кому-то, если смогу. Есть возможность на все самое лучшее. Все в наших руках», — заключила певица МакSим.

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