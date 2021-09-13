«Невыносимое чувство беспомощности»: певица МакSим раскрыла, что ощущала, когда ненадолго выходила из комы

Известная вокалистка Марина Абросимова, работающая под сценическим псевдонимом певица МакSим, примерно полтора месяца провела в коме. Врачи долго боролись за жизнь звезды, которая поступила в клинику в середине июня с обширным поражением легких.

Практически сразу певицу МакSим подключили к аппарату ИВЛ, а затем и ЭКМО. Только в августе вокалистку поставили на ноги и отпустили домой.

Певица МакSим сейчас восстанавливается после тяжелой болезни и уже успела дать первое большое интервью YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В частности, она призналась, что во время комы несколько раз приходила в себя, но не могла позвать на помощь.

«Я поняла, как себя чувствуют люди, которые обездвижены. В народе их принято называть «овощами». Наверное, я им и оказалась», — поделилась МакSим.

Певица рассказала, что чувствовала дикую боль, когда приходила в себя.

«Самое ужасное, что ты не можешь пошевелиться, позвать на помощь, издать какой-то звук, — продолжила МакSим. — Ты даже моргнуть не можешь. Люди просто проходят мимо и не обращают на тебя никакого внимания. Ты овощ, по сути. Все понимаешь, но ничего сделать не можешь. Так было несколько раз и казалось, что длится вечность. Это такое невыносимое чувство беспомощности».

Однажды, когда она в очередной раз пришла в себя, певице МакSим захотелось закричать, но ничего не получилось.

«Я потом уже поняла, что это был момент, когда не справлялся аппарат ИВЛ, и ты дышишь, ну как рыба на берегу. И настолько тебе это тяжело и больно. Такое состояние, что лучше поставить точку на этом. Потому что ты устал и не знаешь, когда это закончится и как это остановить».

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