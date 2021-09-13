«Мне было жутко хорошо, какой-то закат, тепло»: певица МакSим вспомнила, что видела во время комы

Певица МакSим призналась, что в тот момент понимала – она умирает, но страшно ей не было.

Известная вокалистка, певица МакSим дала первое большое интервью после выздоровления во время YouTube-шоу «Осторожно: Собчак». В частности, она рассказала, что чувствовала во время комы. МакSим призналась, что в те дни находилась в другой реальности.

«Я себя почувствовала в полете. Мне было жутко хорошо, какой-то закат, какое-то тепло, — поделилась певица МакSим. — И голос моего духовника. Я ему говорю: «Батюшка, я умираю». Но мне почему-то так было от этого хорошо. Когда я ложилась в больницу, я не собиралась умирать. Думала, сейчас меня полечат. А здесь у меня было принятие и спокойствие. Я четко осознавала, что происходит. Батюшка сказал, что дорога на тот свет нам пока закрыта. И я стала спускаться вниз в какой-то кабине. И там оказалась зима, какие-то люди, они поливали друг друга холодной водой и меня стали поливать. Но мне от этого не было холодно. Я сказала им: «Пошла я от вас» и услышала фразу: «Похоже, за нее молятся».

Когда МакSим пришла в себя и узнала, сколько людей ее поддерживали во время болезни, то сопоставила эти события.

«Потом мне еще казалось, что пришли какие-то люди и сказали: «С тобой хотят еще проститься». И мы стали подниматься опять наверх к солнцу. А когда я пришла в себя, мне рассказали, что у меня дважды останавливалось сердце», — рассказала певица МакSим.

Она добавила, что происходившее с ней не похоже на сон. Все намного ярче, отчетливее и четко врезалось в ее память.

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