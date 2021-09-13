«Какие-то забытые всеми артисты»: певица МакSим высказалась о коллегах, утверждавших, что она пиарится на болезни

Певица МакSим прокомментировала заявления некоторых звезд, заявлявших, что ее кома — это выдумка пиарщиков.

Певица МакSим, которая почти полтора месяца провела в состоянии искусственной комы, борясь с тяжелыми последствиями коронавируса, дала первое большое интервью о своей болезни, став гостей YouTube-шоу «Осторожно, Собчак!».

В то время, пока певица МакSим балансировала на грани жизни и смерти, ее поддерживали тысячи поклонников, за вокалистку молились в храмах, а знаменитости начинали свои концерты с песен МакSим.

Но были и те, кто скептически относился к сообщениям о болезни звезды. Так, например, певец Данко и исполнительница Юлия Беретта позволяли себе жесткие выпады в адрес МакSим, называя ее болезнь и кому выдумкой пиарщиков.

Певица МакSим призналась, что просила своих помощников не показывать ей подобные тексты. А тех, кто высказывался о ней, назвала несуществующими артистами.

«Что здесь скажешь, раньше у меня почему-то у меня меньше всего хейтеров было, но они появились. Какие-то забытые всеми и не существовавшие в серьезном понимании артисты говорили, что я делаю на такой вещи, как болезнь, пиар. Мы теперь читаем, что у них первый концерт за двадцать лет», — заметила МакSим.

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