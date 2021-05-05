«Вызывает палитру эмоций»: Канделаки прогулялась с сыном по Москве в джоггерах и мюлях на шпильке

Тина Канделаки не часто показывает публике своего 20-летнего сына Леонтия Кондрахина, но на этот раз звезда решила побаловать своих почитателей. Облачившись с наследником в светлые наряды, она прогулялась с ним по Москве.

Лук телеведущей оказался довольно необычным для обывателя, ведь брюнетка смогла соединить в одном образе спорт и женственный стиль, примерив худи, джоггеры и туфли на каблуке. Аутфит теледива обнародовала в личном блоге, подписав фото: «Люди в белом»

«Джоггеры, уютное худи, небрежный пучок на голове — образ в стиле «после бассейна». Но Тина не была бы Тиной, если бы не добавила в спортивный образ немного шика — открытые мюли на шпильке и сумочку-кроссбоди в тон. Сочетание треников и шпилек — не новый прием в стрит-стайле. Но каждый раз вызывает целую палитру эмоций», — прокомментировала специально для Teleprogramma.pro стайл журналистки стилист Элла Маковей.

Справка Teleprogramma.pro

Элла Маковей работает в индустрии моды более 5 лет. Является персональным консультантом по стилю, стилистом, шопером. Прошла обучение в Institut Français de la Mode (Франция), имеет высшее образование.

Смотрите также