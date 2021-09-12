Советовала Хромченко: Муцениеце предстала на звездной тусовке в шароварах с принтом-хитом этого сезона

«Тай дай» уверенно шагнул из 90-х в наши дни и не собирается сдавать своих позиций.

Агата Муцениеце побывала на звездной вечеринке в винтажном стиле, организованной в честь дня рождения режиссера Семена Литовчина. Как рассказала актриса в личном блоге, на столах в качестве закуски гостям подавали оливье и селедку, а фото делали на пленочный фотоаппарат, что сильно впечатлило звезду «Закрытой школы».

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«Вот все-таки есть какая-то магия в пленочных фото! Какое-то дыхание! И так это на самом деле романтично, не знать, как ты получился. Короче, ловите порцию теперь моих любимых фоток. И еще раз спасибо за праздник, Семен! Кстати, я на этом празднике поняла, как соскучилась по обычным застольям, когда вот так все сидят, говорят тосты», — написала в личном блоге Агата Муцениеце.

Сама артистка постаралась соответствовать обстановке и появилась на тусовке в костюме, состоящем из легкой куртки и шароваров с принтом «тай дай». Этот рисунок был очень популярен в 90-е годы и сейчас переживает новую волну интереса со стороны модельеров и модниц, об этом ранее рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор».

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