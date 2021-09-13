Танцующей походочкой: 72-летняя Пугачева в образе дерзкой рокерши повеселилась в ресторане с мужем и детьми

Примадонна вместе с Максимом Галкиным, Гарри и Лизой отметилась на празднике у друзей.

В минувшее воскресенье, 12 сентября, Алла Пугачева вместе со своей семьей, мужем Максимом Галкиным и близнецами Гарри и Лизой стали гостями чудесного праздника, который в честь совершеннолетия сына Якова устроили Ида и Александр Достман.

Громкое торжество проходило в модном столичном ресторане, и, помимо Аллы Пугачевой и Максима Галкина, там были замечены многие российские знаменитости. На праздник были приглашены Наташа Королева, Стас Михайлов, Владимир Винокур, Ольга Орлова и другие селебрити.

Алла Пугачева выбрала для этого выхода в свет рокерский образ, облачившись во все темное. Черная кожаная куртка, пышная юбка ей в тон и белый подъюбник. Алла Борисовна сделала высокую прическу, а часть локонов ниспадали на ее лицо, делая образ и дерзким, и милым одновременно.

Семья Аллы Пугачевой приняла участие в церемонии зажжения свечей. На видео, которое разместила в своем микроблоге певица Наташа Королева, запечатлено, как Аллы Борисовна с мужем и детьми проходит к месту зажжения свечей.

Примадонна ритмично двигалась в такт музыке, давая понять, что находится в прекрасном настроении — под стать веселому празднику.

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