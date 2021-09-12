«Аллочка-красотка»: Максим Галкин показал 72-летнюю жену в пышной черной юбке с белым подъюбником

Известной певице Алле Пугачевой в апреле исполнилось 72 года, но похоже, Примадонне известен рецепт вечной молодости. Алла Борисовна ведет активную светскую жизнь, часто посещая мероприятия и демонстрируя сногсшибательные наряды.

Алла Пугачева всегда выходит в свет в сопровождении своего мужа, популярного шоумена, 45-летнего Максим Галкина.

В это воскресенье пара вместе с детьми Лизой и Гарри побывала в гостях у своих друзей Иды и Александры Достман.

Перед тем, как отправиться на вечеринку, звездное семейство записало видео для поклонников. Максим Галкин показал по очереди всю их дружную компанию.

«Аллочка-красотка», — презентовал он жену. «Красотка, красотка, красотка кабаре», — тут же напела Алла Пугачева.

Для похода в гости Примадонна нарядилась во вполне рокерской стилистике. Алла Пугачева облачилась в кожаную куртку, черную пышную юбку с белым подъюбником, сделав акцент на талии с помощью широкого ремня.

Выглядела Алла Борисовна, как всегда, стильно и бесподобно.

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