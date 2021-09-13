«Мама очень долго хранила эту купюру»: Басков озвучил сумму своего первого гонорара на сцене

Музыкант Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что заработал первый гонорар благодаря певцу Иосифу Кобзону. «Золотой голос России» отметил, что всегда будет за это благодарен исполнителю.

«Он меня первый вывел на сцену. После выступления позвал меня в гримерку. И дал мой первый в жизни гонорар — 200 долларов. Он мне тогда сказал: «Своди девчонку в ресторан». Николай Басков

Как отметил Николай Басков, с девушкой проедать деньги он не пошел. «Я отдал всю сумму маме. На сто долларов, которые разменял на рубли, купил ей подарок. А еще сто просто отдал ей. Она очень долго хранила эту купюру. Считала, что это хороший знак», — заявил Николай Басков.

Напомним, что Иосиф Кобзон ушел из жизни в августе 2018 года. Несколько дней назад ему бы исполнилось 84 года. Многие артисты отмечают, что Иосиф Кобзон помогал практически всем. Звезды до сих пор вспоминают его добрым словом.

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