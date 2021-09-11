«Вечная память»: Алсу в день рождения Кобзона поделилась снимком с артистом

В этом году Иосифу Давыдовичу исполнилось бы 84 года.

В одной из последних публикаций личного микроблога певицы Алсу появилась запись, которую знаменитость посвятила Иосифу Кобзону.

Алсу вспомнила об ушедшем в 2018 году Герое Труда. Жена бизнесмена Яна Абрамова оставила в память о певце теплые слова.

«Сегодня могло бы исполнится 84 года Иосифу Давыдовичу Кобзону. Светлая, вечная память великому артисту и человеку. Навсегда в наших сердцах», — написала под снимком с Кобзоном Алсу.

Также Алсу показала совместное фото с Иосифом Давыдовичем. Алсу в атласном платье с открытыми плечами позировала, обнимая за плечо Кобзона.

Этим кадром артистка растрогала поклонников исполнителя:

«Как жалко его, мы общались еще давно», «Каждый раз удивляюсь, когда пишут, что он умер. Каждый раз, как первый. Я все думаю, что он вечный», «Светлая память», «Настоящий, лучший, легенда», «Алсуня, спасибо, что вспомнила! Великий человек и певец!».

Напомним, ранее психолог рассказала, почему Алсу скрывает лицо младшего ребенка на фотографиях. К слову, так поступают и другие знаменитости.

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