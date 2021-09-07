«Молодящее»: Нелли Кобзон появилась на публике в ярком платье макси с юбкой плиссе

Нелли Кобзон в 70 лет может похвастаться моложавым видом. Три года назад ушел из жизни ее муж Иосиф Кобзон. Она до последних дней его жизни была рядом с возлюбленным. Если первое время вдова артиста редко выходила в свет, то теперь ее можно увидеть на семейных праздниках. Заслуженный работник культуры Российской Федерации на днях посетила праздник, который устроила 44-летняя дочка артиста Наталья Рапопорт-Кобзон и ее муж Юрий, который отмечал день рождения.

Гостей Нелли Михаловна встречала в платье макси с юбкой плиссе. Броский наряд в клетку дополнял пояс. Она распустила волосы и сделала неброский макияж. А вот дочка Кобзона предстала в бордовом платье с широкими рукавами и кедах. Они встречали гостей, среди которых были Валерия и Иосиф Пригожин.

Поклонники решили, что вдова артиста затмила Валерию. Многие одарили комплиментами Нелли Михайловну. «Какая Нелли необыкновенная красавица!», «Нелли безупречна. Какая красивая», «Какая же Нелли Михайловна роскошная», — стали комментировать пост подписчики. А для портала Teleprogramma.pro ее лук оценила стилист Ариана Николаева.

«Что можно сказать про выход Нелли Кобзон? Красивое платье, которое имеет актуальную длину, цвета подчеркивающие загар и в целом подходящее, молодящее Нелли, но фигуру оно не украсило. С низом платья все хорошо, а вот верх подвел, за счет и так не маленького размера груди, два оранжевых квадрата посередине сделала ее больше, приковав к себе внимание, а распущенные волосы еще больше утяжелили, также сюда бы подошел хоть не большой, но каблук, чтобы немного вытянуть силуэт», — высказалась эксперт.

Справка Teleprogramma.pro:

Арина Николаева — стилист fashion съемок. Обучалась на образовательной платформе Modeisme — персональный стилист, в онлайне школе стиля Карины Нигай Pro Fashion, а также прошла курсы на образовательной платформе Skillbox — стилист fashion съемок, и училась в школе Стиля Карины Шерер. Опыт работы — 1 год.

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