«Мы все его помним и любим»: Винокур разместил фото 1991 года с Кобзоном и Розенбаумом

Артист не забыл о дне рождения своего давнего товарища, которому исполнилось бы 84 года.

Артист Владимир Винокур в Instagram разместил уникальный снимок, который датирован 1991 годом. На фотографии можно увидеть звезд тех лет: музыканта Александра Розенбаума, самого Владимира Винокура и эстрадного певца Иосифа Кобзона.

«Сегодня день рождения Иосифа Кобзона! Мы все его помним и любим! Поклон семье! А эта фотография на дне рождения Саши Розенбаума. 13 сентября, Ленинград! 1991 год!» Владимир Винокур

«Светлая память. Настоящий был мужчина. Талантище», «Достоин уважения. Светлая память великому музыканту», «Иосиф Кобзон — это достояние России на века», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Иосиф Кобзон ушел из жизни в августе 2018 года. Он 12 дней не дожил до своего 81-го дня рождения. На протяжении долгих лет он боролся с тяжелым заболеванием. Похоронен Иосиф Кобзон был с воинскими почестями в иудейской части Востряковского кладбище Москвы рядом со своей матерью.

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