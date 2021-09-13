«Раньше меньше были»: Рудова с пышным декольте удивила поклонников увеличившейся грудью

Актриса любит провоцировать поклонников «горяченьким», и на сей раз фанаты высказали весьма пикантное наблюдение.

Звезда сериалов Наталья Рудова в свои 38 лет является обладательницей стройной фигуры с соблазнительными формами. Звезда не стесняется демонстрировать себя в разных ракурсах, подчеркивающих ее прелести, и новое фото не стало исключением.

На снимке Рудова в черной маечке продемонстрировала внушительный бюст. Внимательные поклонники, изучив кадры, сделали весьма пикантное наблюдение, которое поспешили высказать.

«Откуда *** то появились, в универе не было», «Хорошие ***!!! Раньше меньше были!!!», «Откуда грудь такая большая», «Горячие дыньки», «Какая-то не Наташка», «Близняшки топчик», — написали в комментариях.

Помимо таланта и красоты, многие поклонники интересуются личной жизнью Натальи. Но Рудова одна из тех знаменитостей, которые предпочитают не афишировать ее. Это порождает массу слухов, и если им верить, то девушка не просто замужем, а уже даже родила ребенка. Красотка открыто высмеивает подобные домыслы, предпочитая умалчивать правду.

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