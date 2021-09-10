Слишком пышно: Рудова в свадебном платье едва уместила упругие прелести в откровенное декольте

38-актриса театра и кино Наталья Рудова активно ведет свою страничку в Instagram. У нее более 4 млн фолловеров, и цифра постоянно увеличивается. В микроблоге красотка рассказывает не только о своих съемках, предстоящих премьерах, но и отвечает на вопросы любопытной аудитории.

Многих интересует личная жизнь блондинки. Но Рудова одна из тех актрис, кто предпочитает не смешивать личную и публичную стороны своей биографии. Правда, иногда она сама дает повод для слухов. Как на этот раз, когда отвечала на вопрос подписчицы.

В stories своего микроблога Наталья Рудова разместила видео с примерки свадебного наряда. Причем, красотка не пояснила, образ ли это для очередной съемки или она собралась замуж. Зато поклонники смогли насладиться пикантным зрелищем откровенного декольте, в которое Рудова едва вместила свои упругие прелести.

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