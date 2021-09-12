Наталья Рудова приоткрыла пухлые губки и пленила роскошным декольте

Исполнительница роли Татьяны Бариновой в сериале «Татьянин день» — Наталья Рудова — разместила на личной странице в Instagram фото роскошной груди в топе-бюстье.

Рудова обтянула сочные «дыньки» плотной тканью. Топ без бретелей подчеркнул пышные формы артистки. Наталья доказала, что драма — ее конек. Актриса напрягла все мышцы лица, чтобы изобразить томную грусть. Осенняя хандра не мешает Наталье оставаться сексуальной.

Рудова слегка приоткрыла ротик. Красивые большие губы эффектной блондинки соблазнили поклонников, а кошачий взгляд и макияж smoky eyes завершили образ роковой красотки. Отдельного внимания заслужил бюст Рудовой. Выдающиеся формы Натальи не дают покоя ни мужчинам, ни женщинам. Фолловеры подруги актрисы Настасьи Самбурской даже подозревали блондинку в увеличении груди. Однако Наталья только посмеялась над такими предположениями.

«Обворожительная», «Бомба», «Божественная… Эх, помню этот «Татьянин день». С тех пор не угасает», «Красивая королева», — написали восторженные поклонники Рудовой в комментариях под фото.

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