«Буду помогать»: Ольга Бузова рассказала о беременности

В январе Ольга Бузова отметила свое 35-летие. Она остается одной из самых завидных невест российского шоу-бизнеса и продолжает мечтать о семье и детях. А пока поющая ведущая решила помочь своей беременной поклоннице, которая хотела избавиться от плода из-за финансовых проблем.

«Я все делаю от сердца, но какие-то добрые дела стараюсь освещать. Я девушке сказала, что всю жизнь ответственность за нее нести не смогу. На первом этапе вплоть до родов буду ей помогать, а дальше она должна найти работу. Подписчица прислала снимок УЗИ, там уже видны очертания малыша. Буду ей звонить, ведь она рассчитывает на мою помощь. Естественно, буду вести ее беременность, возможно, и из роддома встречу. А потом, может, на работу устрою», — поделилась артистка в своем YouTube-блоге деталями милосердного поступка.

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Напомним, недавно Бузова сообщила, что тратит в месяц порядка 30 миллионов рублей. В сумму входят зарплаты ее команде.

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