«Смотрится противно»: Бузова с хвостом-арканом на голове довела до истерики поклонников нелепыми движениями

Певица и телеведущая Ольга Бузова публикует буквально каждый свой шаг в Instagram. Насыщенная жизнь красотки там освещается круглосуточно. И у поклонников создается эффект присутствия – они с утра и до поздней ночи наблюдают, что делает их любимица, рассматривая фото и видео.

В новой публикации Бузова показала свой необычный образ, который примерила для съемок. Она заинтриговала поклонников, сообщив, что стала cover girl, но какого журнала, оставила в тайне.

Красный строгий костюм на голое тело, белый галстук и очень длинная коса показались подписчикам, мягко говоря, необычным сочетанием. Размахивая волосами, будто арканом, певица позировала на видео, и тем самым довела онлайн-публику до истерики.

«Чушь какая-то!», «Это чтооо», «Не знаю, что это съемка или …. ,но это просто не идет тебе Оля!!!», «С ума сойти,что это Оля??», «Господи, что с людьми делает Интернет…. тетке 35 лет», «Смотрится как одна сальная прядь ,а не волос», «И постоянно с открытым ртом», «Похоже на чурчхеллу», «Змея на голове , ужас , я аж испугалась вначале…. Образ антилайк», «Что делаем? Ну точно не бычьим хвостом на башке машем. Но, каждому свое», «Эта хрень на голове смотрится ужасно противно», — негодуют фанаты.

Между тем, подобную косу ранее «выгуливала» всемирно известная инстадива Кайли Дженнер. Правда, дополнительных аксессуаров в ней не было, и модель не размахивала ею так, как Ольгу Бузова.

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